Boston Celtics yıldızı Jayson Tatum, serbest kalan Damian Lillard'ı takıma katmak için yoğun bir çaba harcıyor.The Boston Globe yazarı Gary Washburn'un haberine göre, Tatum, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda birlikte oynadıkları dönemden bu yana Lillard ile yakın ilişkisini kullanarak onu ikna etmeye çalışıyor.Boston, Lillard'a vergi mükellefi orta seviye sözleşme teklif ederek, oyuncunun 2026–27 sezonuna kadar tam sağlığına kavuşmasını bekliyor.Milwaukee Bucks, bu hafta Lillard'ı serbest bırakmış ve 113 milyon dolarlık kalan kontratını beş yıla yayarak maaş boşluğu yaratmıştı. Bu hamle sayesinde Indiana'dan ayrılan Myles Turner ile dört yıl, 107 milyon dolarlık sözleşme imzalanmıştı.Lillard, Bucks formasıyla iki sezonda 24.9 sayı ve 7.1 asist ortalamaları tutturmuş, ancak 2025 play-off'larında aşil sakatlığı yaşamıştı. Önümüzdeki sezonda sahada sınırlı süre alması bekleniyor.Celtics cephesi, Lillard'ı uzun vadeli bir yatırım ve Tatum'la birlikte oynayabilecek elit bir skorer olarak değerlendiriyor.Boston dışında Los Angeles Lakers ve Golden State Warriors gibi takımların da Lillard'a ilgi gösterdiği biliniyor.Geçmişte Boston'a mesafeli yaklaşan Lillard, şu anki serbest oyuncu sürecinde bu tavrını yumuşatmış gibi görünüyor. Washburn'un haberine göre, Lillard Celtics'e imzayı "düşünüyor" ancak ailevi nedenlerle rehabilitasyon sürecini Portland'da sürdürmek istemesi, kısa vadede takıma entegre olmasını zorlaştırabilir.Yine de Las Vegas Yaz Ligi'nde konuşan bazı NBA yöneticileri, Boston'ın bu yarışta ciddi bir şansa sahip olduğunu belirtiyor.