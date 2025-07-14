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U16 Erkekler Avrupa Sutopu Şampiyonası İstanbul'da sona erdi

İstanbul'da düzenlenen U16 Erkekler Avrupa Sutopu Şampiyonası'nda İtalya birinci oldu.

calendar 14 Temmuz 2025 15:09
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
U16 Erkekler Avrupa Sutopu Şampiyonası İstanbul'da sona erdi
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TÜRKİYE Sutopu Federasyonu ev sahipliğinde İstanbul'da düzenlenen 2025 U16 Erkekler Avrupa Sutopu Şampiyonası başarıyla tamamlandı. Turnuvada 15 ülke takımı mücadele etti.

U16 Erkek Milli Takımı turnuvayı Avrupa'nın en iyi 8 takımı arasında tamamlayarak önemli bir başarı elde etti.

Şampiyona sonunda ilk 3'e giren takımlar şu şekilde:

1. İtalya

2. Macaristan

3. Karadağ (Montenegro)

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