Sezon önce transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, daha önce anlaşmaya vardığı haberlerinin çıktığı ancak askıya aldığı Napoli forması giyen Jens Cajuste'nin transferi için İtalya'dan çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.
BEŞİKTAŞ DEVREYE GİREBİLİR
İtalyan gazetesi Il Mattino'nun haberine göre, İngiltere'den bazı kulüpler Jens Cajuste ile ilgileniyor. Ancak söz konusu kulüpler İsveçli orta saha ile anlaşmaya varamazlarsa, Beşiktaş'ın transfer için yeniden devreye gireceği belirtildi..
Beşiktaş'ın Cajuste'nin transfer sürecinin yakından takip ettiği kaydedildi.
PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezonu Ipswich Town'da kiralık olarak geçiren 25 yaşındaki orta saha, 33 maçta forma giydi ve 1 gol, 1 asist kaydetti.
BEŞİKTAŞ DEVREYE GİREBİLİR
İtalyan gazetesi Il Mattino'nun haberine göre, İngiltere'den bazı kulüpler Jens Cajuste ile ilgileniyor. Ancak söz konusu kulüpler İsveçli orta saha ile anlaşmaya varamazlarsa, Beşiktaş'ın transfer için yeniden devreye gireceği belirtildi..
Beşiktaş'ın Cajuste'nin transfer sürecinin yakından takip ettiği kaydedildi.
PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezonu Ipswich Town'da kiralık olarak geçiren 25 yaşındaki orta saha, 33 maçta forma giydi ve 1 gol, 1 asist kaydetti.