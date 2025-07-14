14 Temmuz
Deportivo Riestra-Lanus
22:30
15 Temmuz
Banfield-Defensa y Justicia
01:00
15 Temmuz
Velez Sarsfield-Tigre
03:15
15 Temmuz
Union-Estudiantes
03:15
09 Ekim
Los Angeles FC-Toronto FC
05:30

Beşiktaş, Cajuste'den vazgeçmedi!

Beşiktaş, Napoli forması giyen Jens Cajuste'nin yeniden listesine aldı. Siyah-beyazlılar oyuncunun durumunu yakından takip ediyor.

calendar 14 Temmuz 2025 13:01
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Beşiktaş, Cajuste'den vazgeçmedi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Sezon önce transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, daha önce anlaşmaya vardığı haberlerinin çıktığı ancak askıya aldığı Napoli forması giyen Jens Cajuste'nin transferi için İtalya'dan çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

BEŞİKTAŞ DEVREYE GİREBİLİR

İtalyan gazetesi Il Mattino'nun haberine göre, İngiltere'den bazı kulüpler Jens Cajuste ile ilgileniyor. Ancak söz konusu kulüpler İsveçli orta saha ile anlaşmaya varamazlarsa, Beşiktaş'ın transfer için yeniden devreye gireceği belirtildi..

Beşiktaş'ın Cajuste'nin transfer sürecinin yakından takip ettiği kaydedildi.

PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezonu Ipswich Town'da kiralık olarak geçiren 25 yaşındaki orta saha, 33 maçta forma giydi ve 1 gol, 1 asist kaydetti. 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.