NBA muhabiri Marc Stein'e göre, hem Los Angeles Clippers hem de Phoenix Suns, 40 yaşındaki oyun kurucu Chris Paul'u kadrolarına katma konusunda hâlâ değerlendirme sürecindeler.Charlotte Hornets'tan gelen ilgiyi reddeden Paul'un, Batı Yakası'nda, tercihen Los Angeles'a yakın bir bölgede kariyerine devam etmeyi istediği belirtiliyor.Gelecek sezonun NBA'deki son yılı olacağını dile getiren Paul, hâlâ ilk beşte başlayabileceği ve ciddi rol üstlenebileceği bir takım arayışında.Clippers, maaş tavanı açısından esneklik sahibi olması ve kadroda yer açabilmesiyle Paul'u kadrosuna katmak için uygun konumda bulunuyor. Ayrıca, All-Star guard Bradley Beal için de benzer bir hamle yapılması ihtimaller arasında.