Bucaspor 1928'de Dursun'dan veda

2'nci Lig'de FIFA'nın Bucaspor'un borçlarından dolayı getirdiği transfer yasağı nedeniyle yeni sezon öncesi belirsizliğin devam ettiği Bucaspor 1928'de ayrılıklar da sürüyor.Daha önce kaleci Bayram Olgun, orta saha Mehmet Sak ve Cebrail İrtürk'ün takımdan resmi olarak ayrıldığı sarı-lacivertlilerde teknik direktör Ergir Dursun da kulübe veda etti. Bucaspor 1928'de daha önce antrenör olarak görev yapan, geçen sezon da takımı çalıştıran Dursun, yönetim, personel, futbolcular ve taraftarlara çok teşekkür ederek ayrılığını açıkladı.