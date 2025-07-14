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Galatasaray'dan Osimhen için banka teminatı!

Galatasaray, Victor Osimhen'in transferi için gerekli banka teminatlarını Napoli'ye iletti. Napoli, şu anda bu teklifi değerlendiriyor ve önümüzdeki saatlerde yanıtını bildirecek.

calendar 14 Temmuz 2025 14:54
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Galatasaray'dan Osimhen için banka teminatı!
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Galatasaray'dan Victor Osimhen transferi konusunda önemli bir hamle geldi.

La Repubblica'da yer alan habere göre, sarı-kırmızılılar, Napoli'nin istediği banka teminatlarını İtalyan ekibine sundu.

Napoli, Galatasaray'ın bu hamlesi sonrası sarı-kırmızılıların teklifini değerlendiriyor. İtalyan ekibi, önümüzdeki saatlerde Osimhen için Galatasaray'a cevap verecek.

Galatasaray, Osimhen için Napoli'ye son olarak 40 milyon euro peşin ve iki taksit 17.5 milyon euro teklif etmişti.

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