Galatasaray'dan Victor Osimhen transferi konusunda önemli bir hamle geldi.
La Repubblica'da yer alan habere göre, sarı-kırmızılılar, Napoli'nin istediği banka teminatlarını İtalyan ekibine sundu.
Napoli, Galatasaray'ın bu hamlesi sonrası sarı-kırmızılıların teklifini değerlendiriyor. İtalyan ekibi, önümüzdeki saatlerde Osimhen için Galatasaray'a cevap verecek.
Galatasaray, Osimhen için Napoli'ye son olarak 40 milyon euro peşin ve iki taksit 17.5 milyon euro teklif etmişti.
Galatasaray'dan Osimhen için banka teminatı!
Galatasaray, Victor Osimhen'in transferi için gerekli banka teminatlarını Napoli'ye iletti. Napoli, şu anda bu teklifi değerlendiriyor ve önümüzdeki saatlerde yanıtını bildirecek.
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Galatasaray
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