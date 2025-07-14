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Grizzlies'den ayrılan Anthony, Bucks ile imzaya yakın

Memphis Grizzlies ile anlaşarak kontratını fesheden Cole Anthony, ESPN'den Shams Charania'nın haberine göre serbest kalmasının ardından Milwaukee Bucks ile sözleşme imzalamaya hazırlanıyor.

calendar 14 Temmuz 2025 12:23
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: NBA.com
Grizzlies'den ayrılan Anthony, Bucks ile imzaya yakın
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Memphis Grizzlies ile anlaşarak kontratını fesheden Cole Anthony, ESPN'den Shams Charania'nın haberine göre serbest kalmasının ardından Milwaukee Bucks ile sözleşme imzalamaya hazırlanıyor.

25 yaşındaki guard, NBA kariyerine Orlando Magic ile başlamış ve geçtiğimiz ay Desmond Bane takası kapsamında Memphis'e gönderilmişti.

2024-25 sezonunu 9.4 sayı ve 2.9 asist ortalamalarıyla tamamlayan Anthony, %42 şut isabet oranı yakalamıştı. En iyi sezonunu ikinci yılında geçiren oyuncu, o dönemde 16.3 sayı ve 5.7 asist ortalamaları üretmişti.

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