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Voleybolda Türk takımlarının Avrupa'daki rakipleri yarın belli olacak

2026 CEV Şampiyonlar Ligi, CEV Kupası ve Challenge Kupası'nda mücadele edecek Türk takımlarının rakipleri, yarın TSİ 13.00'te Lüksemburg'da çekilecek kuralarla belli olacak. Kura çekimi CEV'in YouTube ve Facebook hesaplarından canlı yayınlanacak.

calendar 14 Temmuz 2025 14:46
Haber: AA, Fotoğraf: vakifbanksporkulubu.com
Voleybolda Türk takımlarının Avrupa'daki rakipleri yarın belli olacak
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Türkiye'yi 2026 CEV Şampiyonlar Ligi, CEV Kupası ve CEV Challenge Kupası'nda temsil edecek Türk takımlarının rakipleri yarın belirlenecek.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Lüksemburg'da gerçekleştirilecek kura çekimi TSİ 13.00'te başlayacak ve CEV YouTube ve Facebook kanallarından canlı olarak yayınlanacak.

Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en prestijli turnuvası Şampiyonlar Ligi'nde Türkiye'yi kadınlarda VakıfBank, Fenerbahçe Medicana, Eczacıbaşı Dynavit ve Zeren Spor, erkeklerde ise Ziraat Bankkart, Galatasaray ve Halkbank temsil edecek.



Kura çekiminde VakıfBank ve Fenerbahçe Medicana 1. torba, Eczacıbaşı 2. torba, Zeren Spor ise 4. torbada yer alacak. Erkeklerde de Ziraat Bankkart ve Galatasaray 2. torba, Halkbank ise 4. torbada olacak.

CEV Kupası ve CEV Challenge Kupası'nda yer alacak Türk takımları ise şunlar:

Kadınlar:

CEV Kupası: Galatasaray Daikin ve Türk Hava Yolları

Erkekler:

CEV Kupası: Fenerbahçe Medicana ve Altekma

CEV Challenge Kupası: On Hotels Alanya Belediye

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