Fenerbahçe'nin geleceğe yatırım transferi Abdou Aziz Fall bürokrasiye takıldı.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Fenerbahçe'nin yeni transferi Abdou Aziz Fall, 'Schengen vizesi' olmadığı için Portekiz kampına gidemedi.
Fenerbahçe, bu yaz transfer döneminde Senagal'in Essanaye kulübünde forma giyen 18 yaşındaki oyuncuyu bonservis bedeli ödemeden 5 yıllığına kadrosuna katmıştı.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Fenerbahçe'nin yeni transferi Abdou Aziz Fall, 'Schengen vizesi' olmadığı için Portekiz kampına gidemedi.
Fenerbahçe, bu yaz transfer döneminde Senagal'in Essanaye kulübünde forma giyen 18 yaşındaki oyuncuyu bonservis bedeli ödemeden 5 yıllığına kadrosuna katmıştı.