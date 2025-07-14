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Aziz Fall'a pasaport şoku

Fenerbahçe'nin 18 yaşındaki yeni transferi Aziz Fall, vize sorunları yüzünden Portekiz kampına katılamadı.

calendar 14 Temmuz 2025 15:53
Fotoğraf: Instagram
Aziz Fall'a pasaport şoku
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Fenerbahçe'nin geleceğe yatırım transferi Abdou Aziz Fall bürokrasiye takıldı.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Fenerbahçe'nin yeni transferi Abdou Aziz Fall, 'Schengen vizesi' olmadığı için Portekiz kampına gidemedi.

Fenerbahçe, bu yaz transfer döneminde Senagal'in Essanaye kulübünde forma giyen 18 yaşındaki oyuncuyu bonservis bedeli ödemeden 5 yıllığına kadrosuna katmıştı.

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