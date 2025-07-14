Golden State Warriors'ın üç şampiyonluk yaşayan uzun Kevon Looney, bu yaz New Orleans Pelicans'a katılarak takımdan ayrımasıyla ilgili konuştu.
"Warriors Plus Minus" podcast'inde konuşan Looney, ayrılık süreci hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
"Son birkaç yıldır her şey değişkenlik gösterdi," diyen Looney, "Dakikalarım net değildi, bana geç bilgi veriliyordu. 'Gerçekte ne olacak?' sorusunu hep sordum. Beni nasıl gördüklerini bilemedim." şeklinde konuştu.
Warriors'ın kendisine sunabileceği tekliflerin vergi mükellefi orta seviye ile minimum maaş arasında değiştiğini belirten Looney, "Bu büyük bir fark. Kaderimi kontrol etmek istedim. Warriors'ın pazarlık tarzını biliyorum, bu da kararı kolaylaştırdı," dedi.
Podcast sunucusu Tim Kawakami, Warriors'ın Quinten Post'a yönelmesinin ayrılıkta rol oynayıp oynamadığını sorduğunda ise Looney net konuştu: "Hayır. Quint benim adamım. Ama artık durum 'Benden başka herkes' gibiydi."
Ayrılığına neden olan anların tek bir olay olmadığını belirten Looney, özellikle play-off'larda karşılaştıkları Steven Adams örneğini verdi:
"Bu benim işim. Ama bana o fırsat verilmedi. 'Demek ki bana güvenmiyorlar' diye düşündüm. Güven duyacaklarını sanmıştım."
Looney, geçen sezon 15 dakika ortalamayla 4.5 sayı ve 6.1 ribaunt üreterek takımın rotasyon oyuncularından biri olmuştu. Pelicans'ta yeni bir başlangıç arayan tecrübeli pivot, burada performansını yeniden yukarı çekmeyi hedefliyor.
"Warriors Plus Minus" podcast'inde konuşan Looney, ayrılık süreci hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
"Son birkaç yıldır her şey değişkenlik gösterdi," diyen Looney, "Dakikalarım net değildi, bana geç bilgi veriliyordu. 'Gerçekte ne olacak?' sorusunu hep sordum. Beni nasıl gördüklerini bilemedim." şeklinde konuştu.
Warriors'ın kendisine sunabileceği tekliflerin vergi mükellefi orta seviye ile minimum maaş arasında değiştiğini belirten Looney, "Bu büyük bir fark. Kaderimi kontrol etmek istedim. Warriors'ın pazarlık tarzını biliyorum, bu da kararı kolaylaştırdı," dedi.
Podcast sunucusu Tim Kawakami, Warriors'ın Quinten Post'a yönelmesinin ayrılıkta rol oynayıp oynamadığını sorduğunda ise Looney net konuştu: "Hayır. Quint benim adamım. Ama artık durum 'Benden başka herkes' gibiydi."
Ayrılığına neden olan anların tek bir olay olmadığını belirten Looney, özellikle play-off'larda karşılaştıkları Steven Adams örneğini verdi:
"Bu benim işim. Ama bana o fırsat verilmedi. 'Demek ki bana güvenmiyorlar' diye düşündüm. Güven duyacaklarını sanmıştım."
Looney, geçen sezon 15 dakika ortalamayla 4.5 sayı ve 6.1 ribaunt üreterek takımın rotasyon oyuncularından biri olmuştu. Pelicans'ta yeni bir başlangıç arayan tecrübeli pivot, burada performansını yeniden yukarı çekmeyi hedefliyor.