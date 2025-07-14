Golden State Warriors'ın üç şampiyonluk yaşayan uzun Kevon Looney, bu yaz New Orleans Pelicans'a katılarak takımdan ayrımasıyla ilgili konuştu."Warriors Plus Minus" podcast'inde konuşan Looney, ayrılık süreci hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.diyen Looney,şeklinde konuştu.Warriors'ın kendisine sunabileceği tekliflerin vergi mükellefi orta seviye ile minimum maaş arasında değiştiğini belirten Looney,dedi.Podcast sunucusu Tim Kawakami, Warriors'ın Quinten Post'a yönelmesinin ayrılıkta rol oynayıp oynamadığını sorduğunda ise Looney net konuştu:Ayrılığına neden olan anların tek bir olay olmadığını belirten Looney, özellikle play-off'larda karşılaştıkları Steven Adams örneğini verdi:Looney, geçen sezon 15 dakika ortalamayla 4.5 sayı ve 6.1 ribaunt üreterek takımın rotasyon oyuncularından biri olmuştu. Pelicans'ta yeni bir başlangıç arayan tecrübeli pivot, burada performansını yeniden yukarı çekmeyi hedefliyor.