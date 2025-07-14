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Bucks başkanı Feigin: "Giannis ile ilişkimiz iyi bir noktada"

Milwaukee Bucks başkanı Peter Feigin, takımın yıldız oyuncusu Giannis Antetokounmpo'nun geleceğiyle ilgili olarak açıklamalarda bulundu.

calendar 14 Temmuz 2025 15:00 | Son Güncelleme Tarihi: 14 Temmuz 2025 15:01
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Bucks başkanı Feigin: 'Giannis ile ilişkimiz iyi bir noktada'
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Milwaukee Bucks başkanı Peter Feigin, takımın yıldız oyuncusu Giannis Antetokounmpo'nun geleceğiyle ilgili olarak açıklamalarda bulundu.

Feigin, kulüp ile Antetokounmpo arasındaki ilişkinin sağlam şekilde devam ettiğini belirtti.

"10 yıldır olduğumuz yerdeyiz," diyen Feigin, "Giannis Milwaukee'yi seviyor, Milwaukee de Giannis'i. Şu an iyi bir noktadayız. Kendimizi harika hissediyoruz. İşler bizim için olağan akışında ilerliyor," ifadelerini kullandı.


İki kez MVP seçilen Antetokounmpo'nun, 2024-25 sezonunun ilk turunda Indiana Pacers'a 5 maçta elenilmesinin ardından takımın geleceği konusunda soru işaretleri taşıdığı bildirilmişti. Bucks'ın, sakatlığı nedeniyle yollarını ayırdığı Damian Lillard sonrası şampiyonluk yarışında geriye düştüğü görüşü yaygın. Antetokounmpo'nun, Lillard'ın takımdan gönderilmesinden memnun olmadığı belirtilmişti.

Yıldız oyuncuyla adı anılan takımlar arasında Houston Rockets ve Toronto Raptors gibi ekipler de bulunuyordu.

"Başkalarının ne olduğunu bildiğini sanmasından ve tıklanma uğruna yapılan haberlerden eğlendiğimizi söyleyebilirim," diyen Feigin, "Ancak bizim açımızdan işler yolunda. Giannis yazın keyfini çıkarıyor. Gelecek sezonu sabırsızlıkla bekliyoruz," dedi.

30 yaşındaki Antetokounmpo, geçen sezon 30.4 sayı, 11.9 ribaunt ve 6.5 asist ortalamaları yakalayarak MVP yarışında üst sıralarda yer almıştı.

2021'de Milwaukee'ye NBA şampiyonluğu kazandıran Giannis, o tarihten bu yana sadece bir play-off serisi kazanabildi. Bucks, son üç sezonda da ilk turda elendi.

Milwaukee'nin yaz dönemindeki en dikkat çekici hamlesi ise eski Pacers pivotu Myles Turner'ı kadroya katmak oldu.

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