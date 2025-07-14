Milwaukee Bucks başkanı Peter Feigin, takımın yıldız oyuncusu Giannis Antetokounmpo'nun geleceğiyle ilgili olarak açıklamalarda bulundu.Feigin, kulüp ile Antetokounmpo arasındaki ilişkinin sağlam şekilde devam ettiğini belirtti.diyen Feigin," ifadelerini kullandı.İki kez MVP seçilen Antetokounmpo'nun, 2024-25 sezonunun ilk turunda Indiana Pacers'a 5 maçta elenilmesinin ardından takımın geleceği konusunda soru işaretleri taşıdığı bildirilmişti. Bucks'ın, sakatlığı nedeniyle yollarını ayırdığı Damian Lillard sonrası şampiyonluk yarışında geriye düştüğü görüşü yaygın. Antetokounmpo'nun, Lillard'ın takımdan gönderilmesinden memnun olmadığı belirtilmişti.Yıldız oyuncuyla adı anılan takımlar arasında Houston Rockets ve Toronto Raptors gibi ekipler de bulunuyordu.diyen Feigin,dedi.30 yaşındaki Antetokounmpo, geçen sezon 30.4 sayı, 11.9 ribaunt ve 6.5 asist ortalamaları yakalayarak MVP yarışında üst sıralarda yer almıştı.2021'de Milwaukee'ye NBA şampiyonluğu kazandıran Giannis, o tarihten bu yana sadece bir play-off serisi kazanabildi. Bucks, son üç sezonda da ilk turda elendi.Milwaukee'nin yaz dönemindeki en dikkat çekici hamlesi ise eski Pacers pivotu Myles Turner'ı kadroya katmak oldu.