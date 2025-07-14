Göztepe, Yusuf Sarı ile ilgileniyor

Yeni sezonda Avrupa kupaları bileti almak ve ligi geçtiğimiz sezondan daha üst sırada bitirmek için kadrosunu güçlendirme çalışmalarını sürdüren Göztepe'nin Yusuf Sarı'yı transfer listesine aldığı ileri sürüldü.Yeni Asır'ın haberine göre; kanatlara takviye yapmak isteyen sarı kırmızılıların, hızı, çabukluğu ve bire birde adam geçme becerisiyle tanınan milli oyuncuyu kadrosuna katmak için harekete geçeceği ileri sürüldü.Haberin detayında, İzmir ekibinin, Yusuf Sarı'nın durumunu yakından takip ettiği ve ilk temaslar için hazırlık yaptığı kaydedildi. Göztepe yönetiminin, transferi kiralık ya da satın alma opsiyonlu bir formülle çözmeyi planladığı ve Başakşehir ile resmi görüşmelere kısa süre içinde başlamasının beklendiği aktarıldı.Başakşehir'le olan sözleşmesi Haziran 2028 yılına kadar süren oyuncunun, düzenli forma giyebileceği ve iddialı bir projede yer alabileceği bir takıma sıcak baktığı da ileri sürüldü.Sarı kırmızılıların Slovenya kampı sona ermeden transferini tamamlamak istediği 26 yaşındaki kanat oyuncusu geçtiğimiz sezonun ilk yarısında Adana Demirspor formasıyla 13 maçta 1 asist, ikinci yarıda ise Başakşehir'le 19 maçta 4 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.