Beşiktaş'tan Jadon Sancho yanıtı!

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, TRT Spor'da açıklamalarda bulundu.
Norveçli teknik adam, Manchester United forması giyen ve transferi gündeme gelen Jadon Sancho ile ilgili, "Transfer penceresi kapanmaya başladığı dönemlere doğru, 'Hangi bölgelere çok daha net ihtiyacımız var' diye bakacağız. Çünkü çok fazla da çıkmamız gereken oyuncumuz var." dedi.
Sancho'nun adı Türkiye'den Fenerbahçe ile birlikte İtalya'dan Juventus ve Napoli ile de anılıyor.
İngiliz yıldız, geçen sezonu Chelsea'de kiralık geçirmişti. Geçtiğimiz sezonda 41 maça çıkan Sancho, 5 gol ve 10 asistlik katkıda bulundu.
Norveçli teknik adam, Manchester United forması giyen ve transferi gündeme gelen Jadon Sancho ile ilgili, "Transfer penceresi kapanmaya başladığı dönemlere doğru, 'Hangi bölgelere çok daha net ihtiyacımız var' diye bakacağız. Çünkü çok fazla da çıkmamız gereken oyuncumuz var." dedi.
Sancho'nun adı Türkiye'den Fenerbahçe ile birlikte İtalya'dan Juventus ve Napoli ile de anılıyor.
İngiliz yıldız, geçen sezonu Chelsea'de kiralık geçirmişti. Geçtiğimiz sezonda 41 maça çıkan Sancho, 5 gol ve 10 asistlik katkıda bulundu.