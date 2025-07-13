Darwin Nunez, Diogo Jota'yı böyle andı!

"SENİ ASLA UNUTMAYACAĞIZ"

Darwin Nunez, attığı gol sonrasında Diogo Jota'nın gol sevincini yaptı. pic.twitter.com/dSRpYVAKOq



— Sporx (@sporx) July 13, 2025

Geçtiğimiz günlerde geçirdiği trafik kazasında kardeşi Andre Silva ile birlikte hayatını kaybeden Diogo Jota, Preston - Liverpool maçında unutulmadı.Karşılaşma öncesi Preston'un kaptanı, elindeki çiçekle sahaya çıktı ve Diogo Jota'yı andı.Hazırlık maçında karşı karşıya gelen Preston ile Liverpool oyuncuları ve tribünleri dolduran taraftarlar, Liverpool'un yıldızı Diogo Jota'ya saygı duruşunda bulundu.Sosyal medya hesabından paylaşım yapan İngiliz ekibi 'ifadelerini kullandı.O anlarda tüm statta duygu dolu anlar yaşandı. Taraftarlar, Diogo Jota'nın olduğu atkı ve formalarla oyuncuya saygısını gösterdi.Karşılaşmada gol atan Liverpool'un yıldızı Darwin Nunez, takım arkadaşı Jota'nın sevincini yaparak golü ona armağan etti.