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Darwin Nunez, Diogo Jota'yı böyle andı!

Hazırlık maçında Preston ile karşılaşan Liverpool'da, hayatını kaybeden futbolcu Diogo Jota anıldı.

calendar 13 Temmuz 2025 19:07 | Son Güncelleme Tarihi: 13 Temmuz 2025 19:29
Haber: Sabah, Fotoğraf: X.com
Darwin Nunez, Diogo Jota'yı böyle andı!
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Geçtiğimiz günlerde geçirdiği trafik kazasında kardeşi Andre Silva ile birlikte hayatını kaybeden Diogo Jota, Preston - Liverpool maçında unutulmadı.

Karşılaşma öncesi Preston'un kaptanı, elindeki çiçekle sahaya çıktı ve Diogo Jota'yı andı.

Hazırlık maçında karşı karşıya gelen Preston ile Liverpool oyuncuları ve tribünleri dolduran taraftarlar, Liverpool'un yıldızı Diogo Jota'ya saygı duruşunda bulundu.


"SENİ ASLA UNUTMAYACAĞIZ"

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan İngiliz ekibi ''Seni asla unutmayacağız'' ifadelerini kullandı.

O anlarda tüm statta duygu dolu anlar yaşandı. Taraftarlar, Diogo Jota'nın olduğu atkı ve formalarla oyuncuya saygısını gösterdi.

Karşılaşmada gol atan Liverpool'un yıldızı Darwin Nunez, takım arkadaşı Jota'nın sevincini yaparak golü ona armağan etti.

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