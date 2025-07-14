Denver Nuggets ile Sacramento Kings arasında gerçekleşen Jonas Valanciunas ile Dario Saric takasının resmen onaylandığı bildirildi.İlk olarak 1 Temmuz'da gündeme gelen bu takasın ardından Valanciunas'ın EuroLeague devi Panathinaikos'un ilgisini çektiğine dair spekülasyonlar ortaya çıkmış, bu da oyuncunun NBA'deki geleceği hakkında soru işaretleri doğurmuştu.Ancak resmi onayın ardından Valanciunas'ın Nuggets'taki geleceği hâlâ belirsizliğini koruyor. Kulüp cephesinden oyuncunun statüsüne ilişkin henüz net bir açıklama yapılmadı.ESPN'den Bobby Marks'a göre Valanciunas'ın sözleşmesinde, Nuggets ile karşılıklı bir fesih anlaşması yapılmadan başka bir profesyonel takımda oynamasını engelleyen standart hükümler yer alıyor. Dolayısıyla taraflar anlaşmadığı sürece Litvanyalı pivot'un Avrupa'ya transfer olması mümkün değil.Geride kalan sezonda 10.4 sayı ve 7.7 ribaunt ortalamaları tutturan Valanciunas'ın, iki kez MVP seçilen Nikola Jokic'in arkasında rotasyonda yedek uzun olarak görev alması bekleniyor.