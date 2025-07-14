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Osimhen için yeni gelişme!

Victor Osimhen, Napoli'nin bugünkü sağlık kontrollerinde yer almayacak. Nijeryalı futbolcu, Galatasaray'a transferi gerçekleşmezse takımdan ayrı çalışacak.

calendar 14 Temmuz 2025 12:34 | Son Güncelleme Tarihi: 14 Temmuz 2025 12:36
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Osimhen için yeni gelişme!
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Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği Victor Osimhen ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

İtalyan basınında yer alan habere göre, Napoli, Galatasaray ile devam eden transfer görüşmeleri nedeniyle Osimhen'e izin verdi.

Osimhen, Napoli'nin bugün (pazartesi) gerçekleştireceği sağlık kontrollerinde yer almayacak.

26 yaşındaki futbolcunun Galatasaray'a transferi gerçekleşmezse Napoli'de takımdan ayrı çalışacağı belirtildi.

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