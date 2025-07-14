Osimhen için yeni gelişme!

Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği Victor Osimhen ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.
İtalyan basınında yer alan habere göre, Napoli, Galatasaray ile devam eden transfer görüşmeleri nedeniyle Osimhen'e izin verdi.
Osimhen, Napoli'nin bugün (pazartesi) gerçekleştireceği sağlık kontrollerinde yer almayacak.
26 yaşındaki futbolcunun Galatasaray'a transferi gerçekleşmezse Napoli'de takımdan ayrı çalışacağı belirtildi.
İtalyan basınında yer alan habere göre, Napoli, Galatasaray ile devam eden transfer görüşmeleri nedeniyle Osimhen'e izin verdi.
Osimhen, Napoli'nin bugün (pazartesi) gerçekleştireceği sağlık kontrollerinde yer almayacak.
26 yaşındaki futbolcunun Galatasaray'a transferi gerçekleşmezse Napoli'de takımdan ayrı çalışacağı belirtildi.