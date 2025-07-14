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Beşiktaş, Canberk Kuş'u kadrosuna kattı

Beşiktaş GAİN Erkek Basketbol Takımı, en son Mersin Spor'da forma giyen Canberk Kuş'u kadrosuna kattı.

calendar 14 Temmuz 2025 14:55
Haber: AA, Fotoğraf: bjk.com.tr
Beşiktaş, Canberk Kuş'u kadrosuna kattı
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Yeni sezon öncesinde transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş GAİN Erkek Basketbol Takımı, Canberk Kuş'u kadrosuna kattı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, son olarak Mersin Spor'da forma giyen 28 yaşında ve 1,98 metre boyundaki oyuncuyla sözleşme imzalandı.

Canberk Kuş, hem kısa forvet hem de oyun kurucu pozisyonunda forma giyebiliyor.

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