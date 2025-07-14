Beşiktaş, Canberk Kuş'u kadrosuna kattı

Yeni sezon öncesinde transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş GAİN Erkek Basketbol Takımı, Canberk Kuş'u kadrosuna kattı.



Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, son olarak Mersin Spor'da forma giyen 28 yaşında ve 1,98 metre boyundaki oyuncuyla sözleşme imzalandı.



Canberk Kuş, hem kısa forvet hem de oyun kurucu pozisyonunda forma giyebiliyor.



