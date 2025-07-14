Boston Celtics başkanı Brad Stevens, yıldız forvet Jayson Tatum'un aşil tendonu ameliyatı sonrası rehabilitasyon süreci hakkında umut verici açıklamalarda bulundu.Yayın sırasında konuşan Stevens, Tatum'un azmi ve günlük çalışmalarıyla dikkat çektiğini söyledi.diyen Stevens,ifadelerini kullandı.Tatum'un rehabilitasyon boyunca Boston'da kalmasının, hem teknik kadro hem de Stevens açısından süreci daha yakından takip edilebilir hale getirdiğini belirten yönetici,dedi.Tatum, Celtics'in New York Knicks'e karşı oynadığı ikinci tur play-off serisinde sakatlık yaşamış ve takımın şampiyonluk umutları sona ermişti. Ancak ameliyatın hızlı gerçekleşmesi ve oyuncunun tavrı, kulüp içinde takdirle karşılandı.Boston, yeni toplu iş sözleşmesi ve lüks vergisi kuralları nedeniyle kadrosunu yeniden şekillendirmeye çalışırken, Stevens odaklarının her zaman en üst düzeyde rekabet olduğunu belirtti:Tatum'un yokluğunda takımın derinliğine ve Jaylen Brown ile Derrick White gibi isimlerin liderliğine daha fazla ihtiyaç duyulacak. Stevens, oyuncuların bireysel özelliklerine göre strateji belirleyebileceklerini de ekledi.Öte yandan Celtics, Anfernee Simons ve Georges Niang gibi isimleri takaslarla kadroya katıp maaş yapısında denge kurmaya çalıştı.