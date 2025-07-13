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Bayern Münih, Trossard'ı listeye ekledi!

Bayern Münih, Arsenal forması giyen Leandro Trossard ile ilgileniyor. Alman ekibi, Luis Diaz transferini gerçekleştiremezse Trossard için devreye girecek.

calendar 13 Temmuz 2025 15:16
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Bayern Münih, Trossard'ı listeye ekledi!
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Arsenal forması giyen Leandro Trossard, Bayern Münih'in hücum için transfer listesinde yer alıyor.

DIAZ OLMAZSA TROSSARD

Bayern Münih, hücum hattını Liverpool'dan Luis Diaz ile güçlendirmek istiyor. Bild'de yer alan habere göre, Alman ekibi, Diaz transferini gerçekleştiremezse Trossard'a yönelecek.

SEZON PERFORMANSI

Arsenal'de geçen sezon 56 maçta süre bulan Belçikalı futbolcu, 10 gol attı ve 10 asist yaptı.

ARSENAL İLE SÖZLEŞMESİ

Fenerbahçe'nin de transfer gündemine gelen 30 yaşındaki Trossard'ın kulübü Arsenal ile sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor.

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