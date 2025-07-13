Bayern Münih, Trossard'ı listeye ekledi!

Arsenal forması giyen Leandro Trossard, Bayern Münih'in hücum için transfer listesinde yer alıyor.



DIAZ OLMAZSA TROSSARD



Bayern Münih, hücum hattını Liverpool'dan Luis Diaz ile güçlendirmek istiyor. Bild'de yer alan habere göre, Alman ekibi, Diaz transferini gerçekleştiremezse Trossard'a yönelecek.



SEZON PERFORMANSI



Arsenal'de geçen sezon 56 maçta süre bulan Belçikalı futbolcu, 10 gol attı ve 10 asist yaptı.



ARSENAL İLE SÖZLEŞMESİ



Fenerbahçe'nin de transfer gündemine gelen 30 yaşındaki Trossard'ın kulübü Arsenal ile sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor.



