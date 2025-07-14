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Nicolo Zaniolo'ya para cezası!

Nicolo Zaniolo, 26 Mayıs'ta oynanan Fiorentina-Roma U19 maçının ardından soyunma odasında yaşanan olaylar nedeniyle 15 bin Euro para cezası aldı.

calendar 14 Temmuz 2025 15:49 | Son Güncelleme Tarihi: 14 Temmuz 2025 16:02
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Nicolo Zaniolo'ya para cezası!
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Galatasaray forması giyen Nicolo Zaniolo, geçen sezon forma giydiği Fiorentina'da oynadığı dönemde yaşadığı olay nedeniyle ceza aldı.

İtalyan yıldız, 26 Mayıs'ta oynanan Fiorentina-Roma U19 maçının ardından soyunma odasında yaşanan olaylar nedeniyle 15 bin Euro para cezası aldı.

NELER OLMUŞTU?


Roma, Fiorentina maçının ardından Zaniolo'nun soyunma odasına girerek iki futbolcuya şiddet uyguladığını öne sürmüştü. Zaniolo ise bu iddiayı yalanlamıştı.

Roma'nın açıklaması şu şekilde:

Nicolo Zaniolo, Fiorentina maçının ardından izinsiz bir şekilde Roma soyunma odasına girmiştir.

Görgü tanıklarının ifadelerine göre, Zaniolo, futbolcuları kışkırttı ve herhangi bir sözlü tartışma yaşanmadan Mattia Almaviva'ya saldırıda bulundu ve Marco Litti'yi itti. Litti, omuz ameliyatının ardından iyileşme sürecindeydi ve her iki oyuncu da hastaneye kaldırıldı. Almaviva 10 gün, Litti ise 21 gün tedavi görecek.

Yetkili kurumların adaletin sağlanması ve İtalyan futbolunun değerlerinin korunması için kararlı bir şekilde hareket edeceğine inanıyoruz."

ZANIOLO'NUN CEVABI

Zaniolo ise eski kulübü Roma'ya, şu yanıtı vermişti:

"Kimseye yumruk atmadım! Tuvalette gitmek istedim ve en yakın olan Roma soyunma odasındaydı, içeri girmek için izin istedim ve bana gülümseyerek izin verdiler. Çocukların yanından geçtiğimde onları tebrik ettim ve 'Aferin' dedim.

Tuvaletten çıktığımda çocuklarda biri yüksek sesle beni kışkırttı ve ona benden bahsedip bahsetmediğini sorduğumda yanıma geldi. Sinirlendim ama ona vurmadım. Gerçeklerin anlatılanlardan çok uzak olduğunu ve sözlü bir tartışma dışında benim tarafımdan saldırgan bir davranış olmadığını belirtmek istiyorum.

Ellerimi hiç kaldırmadım, tokat ve yumruk falan yoktu. Tekrar ediyorum, bir hata yaptığımda bunun sorumluluğunu üstleniyorum ama bu sefer değil. Ve vicdanım rahat olduğu için federal savcıyla veya söz konusu çocukla konuşmakta sorun yaşamam. Çünkü tonu pek hoş değildi, sadece omzuna elimi koydum."

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