Pist Bisikleti Milli Takımı, şampiyonaya hazır

"SPORCULARIMZIN MİLLİ DURUŞU BİZLER İÇİN GURUR KAYNAĞI"

Avrupa Bisiklet Birliği tarafından düzenlenen UEC U23 ve Gençler Avrupa Pist Şampiyonası, 15–20 Temmuz 2025 tarihleri arasında Portekiz'in Anadia kentinde gerçekleştirilecek. Türkiye'yi temsil edecek milli sporcular, yoğun bir hazırlık sürecinin ardından Portekiz'de düzenlenecek UEC U23 ve Gençler Avrupa Pist Şampiyonası için hazırlandılar.Anadia Velodromu'nda 30 Avrupa ülkesinden yaklaşık 480 bisikletçinin yarışacağı Şampiyona'da pist bisikletinin tüm temel disiplinleri yer alacak. Sporcular; sprint, takım sprint, keirin, zamana karşı yarışlar (500m/1km), bireysel ve takım takip, puan yarışı, scratch, eliminasyon, madison ve omnium gibi toplam 11 farklı branşta mücadele edecek. Hız, dayanıklılık, taktik ve takım koordinasyonunun ön planda olduğu bu disiplinler, genç yeteneklerin çok yönlü performanslarını ortaya koyacak.Pist Bisikleti Milli Takımı kadrosunda, Ramazan Yılmaz, Mustafa Tarakçı, Emre Kaplan, Ege Erülkü, Mehmet Mayda, Göktürk Yüzerler ve Lydia Turan yer alırken Pist Bisikleti Milli Takımı teknik ekibinde ise Branko Filip, Mutlu Erçevik, Nazım Bakırcı ve Recep Ünalan bulunuyor.Milli takım, teknik ekip eşliğinde Konya Velodromunda gerçekleştirdiği özel antrenmanlarla hem fiziksel hem de taktiksel hazırlıklarını tamamladı. Pist bisikletinin dinamiklerine uygun olarak yapılan antrenmanlarda sporcular, yarışma temposuna en üst düzeyde ulaşmayı hedefliyor.Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu milli takıma inancının tam olduğunun altını çizerek, "UEC U23 ve Gençler Avrupa Pist Şampiyonası, sporcularımızın Avrupa arenasında kendilerini kanıtlama fırsatı buldukları en önemli platformlardan biri. Bu yıl da ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceklerine olan inancımız tam. Sporcularımızın performansları kadar sergiledikleri disiplin, azim ve milli duruş bizler için gurur kaynağı. Teknik ekibimize ve sporcularımıza yürekten başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.