14 Temmuz
Deportivo Riestra-Lanus
22:30
15 Temmuz
Banfield-Defensa y Justicia
01:00
15 Temmuz
Velez Sarsfield-Tigre
03:15
15 Temmuz
Union-Estudiantes
03:15
09 Ekim
Los Angeles FC-Toronto FC
05:30

Beşiktaş, Mehdi Taremi için favori aday!

İtalyan basınına göre Inter'in İranlı forveti Mehdi Taremi, takımdan ayrılmaya hazır. Yeni sezonda planlamada düşünülmeyen Taremi'nin talipleri arasında Beşiktaş da yer alıyor.

calendar 14 Temmuz 2025 16:00 | Son Güncelleme Tarihi: 14 Temmuz 2025 16:15
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Beşiktaş, Mehdi Taremi için favori aday!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Yeni sezon planlamasında Inter'de düşünülmeyen İranlı forvet Mehdi Taremi'nin takımdan ayrılmaya hazır olduğu ortaya çıktı. İtalyan basınında yer alan haberlere göre 32 yaşındaki golcü, kendisine gelen teklifleri değerlendirme kararı aldı. Bu gelişme, Taremi'ye talip olan kulüplerin iştahını kabarttı.

3 MİLYON EURO MAAŞ

Geçen yaz Porto'dan bedelsiz olarak Inter'e katılan ve 3 milyon euro net maaşla 2027'ye kadar sözleşme imzalayan Taremi, sezon boyunca beklentilerin altında kaldı. Sahada yeterli etkiyi yaratamayan tecrübeli golcü, yeni transferler ve değişen hücum hattı sonrası gözden düştü.


"BEŞİKTAŞ VE FULHAM YARIŞIYOR"

La Gazetta dello Sport'un haberine göre Taremi ile ilgilenen üç kulüp öne çıkıyor: İngiltere Premier Lig ekibi Fulham, Katar'dan ismi açıklanmayan bir takım ve Beşiktaş.

Haberde Taremi'nin önceliğinin Avrupa'da kalmak olduğu vurgulandı. Bu nedenle Beşiktaş ve Fulham transfer yarışında avantajlı konumda olduğunun altı çizildi.

Siyah-beyazlılar, kadrosuna deneyimli bir forvet katmak isterken, Inter de oyuncunun ayrılığıyla maaş yükünü hafifletmeyi ve bonservis geliri elde etmeyi planlıyor.

Öte yandan kısa bir süre önce Mehdi Taremi'nin Fenerbahçe'nin de listesinde olduğu iddia edildi.

INTER KARNESİ

Inter formasıyla 43 resmi maça çıkan ve bu maçların sadece 10 tanesinde ilk on birde başlayan Mehdi Taremi, 3 gol ve 9 asist ile takımına katkı sağladı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.