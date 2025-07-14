NBA Yaz Ligi kapsamında Las Vegas'ta ESPN'den Dave McMenamin'e konuşan menajer Rich Paul, Los Angeles Lakers'ın süperstarı LeBron James için dört farklı takımın kendisiyle temasa geçtiğini açıkladı.Ancak Paul, James'in takas talebinde bulunmadığını özellikle vurguladı.ifadelerini kullanan Paul, James'in şu an için takımdan ayrılma gibi bir düşüncesi olmadığını belirtti.LeBron James ise Lakers'ın hafta sonu oynadığı Yaz Ligi maçında geleceğiyle ilgili gelen soruları yanıtsız bıraktı:James'in geleceğine dair bu açıklamalar, 30 Haziran'da 52.6 milyon dolarlık oyuncu opsiyonunu kullanarak Lakers'ta kalmayı tercih etmesinin ardından geldi. Paul, o gün yaptığı açıklamada James'in hem şampiyonluk hedeflerini sürdürebileceği hem de Luka Doncic etrafında şekillenen bir gelecekte yer alabileceği en iyi senaryoyu değerlendireceğini ifade etmişti.ESPN'den McMenamin, Lakers cephesinde iseve organizasyonun hem LeBron'un kariyer takvimini hem de Luka Doncic'li yeni dönemi optimize etme arzusunda olduğunu aktardı. McMenamin'e göre bazı çevreler, yaşanan durumun temelinde Lakers'ın LeBron'a 2025 sonrası için yeni bir kontrat teklif etmemesinin yattığını iddia ederken, Paul bu yönde bir talepte dahi bulunmadıklarını söyledi.NBA sezonuna hazırlanan ve Lakers ile sözleşmesinin son yılına giren 40 yaşındaki LeBron James, geride kalan sezonda 70 maçta 24.4 sayı, 8.2 asist ve 7.8 ribaunt ortalamalarıyla etkileyici bir performans sergilemişti.Lakers, 2024-25 sezonunu Batı Konferansı'nda 50 galibiyetle üçüncü sırada tamamlamış ancak ilk turda Minnesota Timberwolves'a elenerek hayal kırıklığı yaşamıştı.Geçtiğimiz sezon içerisinde Dallas Mavericks'ten Luka Doncic'i kadrosuna katarak büyük ses getiren Lakers, yaz döneminde ise en dikkat çekici hamlesini Deandre Ayton'ı transfer ederek yaptı.