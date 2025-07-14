Barcelona, Roony Bardghji transferini açıkladı

Barcelona, İsveçli genç yetenek Roony Bardghji'yi kadrosuna kattı.



Katalan kulübü, Kopenhag ile 19 yaşındaki sağ kanat oyuncusunun transferi için anlaşmaya vardığını açıkladı. Bardghji, 30 Haziran 2029'a kadar geçerli dört yıllık sözleşmeye imza attı.



KUVEYT DOĞUMLU İSVEÇ VATANDAŞI





15 Kasım 2005'te Kuveyt'te doğan ancak İsveç vatandaşı olan Roony Bardghji, Malmö altyapısından yetiştikten sonra 2020'de Kopenhag altyapısına katıldı ve 2022'de A takıma yükseldi. Kopenhag formasıyla çıktığı 84 maçta 15 gol atan genç oyuncu, geçirdiği ciddi sakatlığa rağmen etkileyici performansını sürdürdü.





Üç lig şampiyonluğu ve iki Danimarka Kupası kazanan Bardghji, Avrupa'nın en çok konuşulan genç yeteneklerinden biri olarak gösteriliyor.