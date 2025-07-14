Türk Telekom'da yeni sezonun hedefi Avrupa Ligi bileti almak

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Türk Telekom'un genel menajeri Önder Külçebaş, 2024-2025 sezonundaki öncelikli hedeflerinin BKT Avrupa Kupası (EuroCup) şampiyonu olup Avrupa Ligi'ne (EuroLeague) katılım hakkını elde etmek olduğunu söyledi.





Önder Külçebaş, AA muhabirine yaptığı açıklama, geride kalan sezonu, yeni sezon hedeflerini, transfer stratejilerini ve Türk basketboluna dair görüşlerini paylaştı.





Geçen sezonu birçok macerayla atlattıklarını belirten Külçebaş, "Sezon başında istediğimiz kadroyu kurmamıza rağmen sezon içinde sakatlıklar ve performans dalgalanmaları nedeniyle birçok aksaklık yaşadık. Ligde istediğimiz noktada bitiremesek de mücadeleci oyun anlayışımızla saygı gördük ve play-off'ta iyi bir grafik sergiledik. Her gün daha iyiye gitmeyi hedefleyen bir ekip kurma vizyonumuz vardı. Oyuncularımız sezon başından sonuna kadar büyük bir gelişim gösterdi. Milli takıma oyuncu vermeye devam ettik; bazı oyuncularımız daha iyi takımlara transfer oldu. Elbette finallere kalmak isterdik, ancak sezonu onurlu ve mücadeleci şekilde tamamladık." değerlendirmesinde bulundu.

Başkent ekibinin Avrupa'daki hedeflerini de anlatan Külçebaş, "İlk günden beri hem hocamız hem başkanımızla hedefimiz EuroLeague'e katılmak. Bu unvanı almanın en doğru yolu EuroCup'ı kazanmak. Wildcard almak için çok büyük bütçelere ve organizasyonlara ihtiyaç var. Biz ise mevcut bütçemizle, sportif başarıya odaklanıp hak ederek bu hakkı elde etmek istiyoruz. Yani tek bir yolumuz var: EuroCup şampiyonluğu." diye konuştu.





Ankara'da basketbola olan ilgiyi artırmak adına etkinlikler planladıklarını aktaran Külçebaş, "Eğlence sektöründe olduğumuz için taraftarlarla etkileşimi artırmak adına güzel bir ekibimiz var ve o ekiple birlikte biz her sene bazı projelere adım atıyoruz. Her sene de bu etkileşim daha fazla artarak devam ediyor. Önümüzdeki sene de maskotu olsun, daha fazla eğlence kısmı olsun, etkileşimi arttırmak için elimizden geleni yapacağız. Oraya da daha sağlam bir bütçeyle gireceğiz inşallah." ifadelerini kullandı.





Transferleri yaparken oyuncuların gelişime açık olmalarını önemsediklerine dikkati çeken Önder Külçebaş, şunları kaydetti:





"Bu konuda biraz risk alıyoruz. Mevcut durumda averaj bir takım kurmaktansa, biraz risk alarak daha büyük sıçrama yapabilecek oyuncuları seçiyoruz. Buraya gelen her oyuncu bütçesinden daha çok antrenörümüze, kurumumuza değer veren insanlar oluyor. O yüzden çok iyi, yarışmacı, Ankara taraftarının hak ettiği iyi bir ekip kurduğumuzu düşünüyoruz. Zaten 2-3 tane daha eksiğimiz var. Umarım istediğimiz isimlerle Ankara'nın keyif alacağı bir takım kurmuş olacağız. Bazı oyuncularımız takımdan gidiyor ve tabii ki taraftarlarımızın beklentileri var. Ankara taraftarının bunu bilmesi lazım. Biz zaten formda ve taraftarın sevdiği oyunculara mevcut durumlarda yapılabilecek en iyi teklifi yapıyoruz. Ancak o oyuncular, bazen ailevi sebepler, bazen bütçesel sebeplerden ötürü kendileri takımdan ayrılmak istiyor. Elbette oyuncuları takımda tutmak için elimizden geleni yapıyoruz ama bir oyuncu ayrılma kararı aldığında, onun yerine daha istekli ve organizasyonumuza tam anlamıyla sahip çıkan bir oyuncuyla anlaşmak, hem antrenörümüz hem de kulübümüz için her zaman daha faydalı oluyor. Çünkü bir oyuncu ne kadar mücadele ediyorsa, biz de o kadar yükselebiliyoruz. Taraftarlarımızın değerleri ve istekleri bizim için çok önemli; bu beklentileri karşılamak için elimizden geleni yapsak da bazen sonuçlar istediğimiz gibi olmayabiliyor."





Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde değişen yabancı kuralının ardından takımların daha denk olduğunu vurgulayan Külçebaş, "Ligde çok fazla sürpriz oluyor. Bu da izlenilirliği daha da arttırıyor. Bu konuda federasyonumuzun aldığı kararlarla birlikte güzel bir lig oluyor. Umarım Türk oyuncuların daha fazla oynayacağı, milli takım başarısının artacağı, Türk basketbolunun da aynı zamanda ilerleyeceği yarışmacı bir lig olur." değerlendirmesinde bulundu.





Ankara'daki taraftarların salonu doldurmasının şampiyonluk kadar önemli olduğunun altını çizen Külçebaş, taraftarları salona davet ederek destek çağrısında da bulundu.



