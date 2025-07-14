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Jhon Arias, Wolves yolunda!

Fluminense forması giyen Jhon Arias, Vitor Pereira'nın çalıştırdığı Premier Lig ekibi Wolves'a transfer olmaya çok yakın.

calendar 14 Temmuz 2025 14:25 | Son Güncelleme Tarihi: 14 Temmuz 2025 14:35
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Jhon Arias, Wolves yolunda!
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Fluminense'de gösterdiği performans ile Kulüpler Dünya Kupası'nda dikkatleri çeken Jhon Arias Premier Lig yolcusu.

WOLVES'A GİDİYOR

Telegraph'ın haberine göre, Vitor Pereira'nın teknik direktörlüğünü yaptığı Wolves, Jhon Arias'ı 20 milyon Euro bonservis karşılığında kadrosuna kattı.

BİR DÖNEM GALATASARAY İSTEMİŞTİ

Geride kalan sezonda Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Kolombiyalı sağ kanat oyuncusunun transferini çok istemişti, ancak transfer gerçekleşmedi.

PERFORMANSI

Fluminense ile 34 maçta forma giyen 27 yaşındaki futbolcu, 4 gol ve 13 asist kaydetti.
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