Jhon Arias, Wolves yolunda!

Fluminense'de gösterdiği performans ile Kulüpler Dünya Kupası'nda dikkatleri çeken Jhon Arias Premier Lig yolcusu.



WOLVES'A GİDİYOR



Telegraph'ın haberine göre, Vitor Pereira'nın teknik direktörlüğünü yaptığı Wolves, Jhon Arias'ı 20 milyon Euro bonservis karşılığında kadrosuna kattı.



BİR DÖNEM GALATASARAY İSTEMİŞTİ



Geride kalan sezonda Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Kolombiyalı sağ kanat oyuncusunun transferini çok istemişti, ancak transfer gerçekleşmedi.



PERFORMANSI



Fluminense ile 34 maçta forma giyen 27 yaşındaki futbolcu, 4 gol ve 13 asist kaydetti.