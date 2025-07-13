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Bayer Leverkusen'de Bakayoko için geri sayım

Bayer Leverkusen, PSV Eindhoven forması giyen Johan Bakayoko için transfer yarışını önde götürüyor. Alman ekibi, bu transferi 20 milyon euro civarında bir bonservisle tamamlamak istiyor.

calendar 13 Temmuz 2025 16:27
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Bayer Leverkusen'de Bakayoko için geri sayım
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Bayer Leverkusen, PSV Eindhoven'dan Johan Bakayoko'yu kadrosuna katmak istiyor.

Sacha Tavolieri'nin haberine göre, Alman ekibi, 22 yaşındaki futbolcu için transfer yarışını önde götürüyor. Bakayoko'yu 20 milyon euro civarında bir bonservisle kadrosuna katmak isteyen Bayer Leverkusen, PSV Eindhoven ile görüşmelerine devam ediyor.

Bayer Leverkusen'e transfer olmak isteyen Belçikalı futbolcunun da Alman ekibiyle 5 yıllık anlaşma sağladığı belirtildi.

Güncel piyasa değeri 30 milyon euro olarak gösterilen Bakayoko'nun PSV Eindhoven ile sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor.

PSV Eindhoven'da geride kalan sezonda 47 maçta süre bulan Bakayoko, 12 gol attı ve 3 asist yaptı.

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