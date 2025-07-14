14 Temmuz
Deportivo Riestra-Lanus
22:30
15 Temmuz
Banfield-Defensa y Justicia
01:00
15 Temmuz
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15 Temmuz
Union-Estudiantes
03:15
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 1. eleme turu rövanş maçları başlayacak

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 1. eleme turu rövanş maçları 15 Temmuz Salı günü başlayacak; karşılaşmalar 16 Temmuz Çarşamba gününe kadar sürecek.

calendar 14 Temmuz 2025 14:11
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 1. eleme turu rövanş maçları başlayacak
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 1. eleme turu rövanş maçları başlayacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasının ilk tur eleme maçları, 15 Temmuz Salı ve 16 Temmuz Çarşamba günü oynanacak.

Karşılaşmaların programı şöyle:



15 Temmuz Salı:

18.00 Kairat (Kazakistan) - Olimpija Ljubljana (Slovenya) (1-1)

18.30 Lincoln Red Imps (Cebelitarık) - Vikingur (Faroe Adaları) (3-2)

20.00 RFS (Letonya) - Levadia (Estonya) (1-0)

20.00 Milsami (Moldova) - KuPS Kuopio (Finlandiya) (0-1)

20.00 Hamrun Spartans (Malta) - Zalgiris (Litvanya) (0-2)

20.00 Malmö (İsveç) - Iberia (Gürcistan) (3-1)

21.00 Shkendija (Kuzey Makedonya) - The New Saints (Galler) (0-0)

21.00 Differdange (Lüksemburg) - Drita (Kosova) (0-1)

21.30 Inter Escaldes (Andorra) - FCSB (Romanya) (1-3)

22.00 Buducnost (Karadağ) - Noah (Ermenistan) (0-1)

22.00 Zrinjski (Bosna Hersek) - Virtus (San Marino) (2-0)

22.00 Breidablik (İzlanda) - Egnatia (Arnavutluk) (0-1)

 

16 Temmuz Çarşamba:

21.45 Linfield (Kuzey İrlanda) - Shelbourne (İrlanda) (0-1)

21.45 Dinamo Minsk (Belarus) - Ludogorets (Bulgaristan) (0-1)

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