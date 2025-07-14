Houston Rockets'ın tecrübeli guardı Fred VanVleet, NBA Oyuncuları Sendikası'nın (NBPA) yeni başkanı seçildi.VanVleet, görev süresi dolan Washington Wizards oyuncusu CJ McCollum'ın yerini aldı.Oy birliği, Oyuncular Temsilciler Kurulu toplantısında gerçekleştirildi. VanVleet, dört yıllık görev süresine hemen başladı. McCollum ise danışmanlık rolüyle birlik içindeki varlığını sürdürecek.2018-2021 yılları arasında başkan yardımcılığı görevini üstlenen ve son dört yıldır başkan olan McCollum, 2023'te imzalanan yedi yıllık toplu iş sözleşmesinde NBPA'in müzakerelerine liderlik etmişti.Toronto Raptors ile 2019'da şampiyonluk yaşayan, 2022 All-Star seçilen ve draft edilmeyen bir oyuncu olarak en yüksek maaşlı kontratlara imza atan VanVleet, birliğin her seviyesini yaşamış ve oyuncuların haklarını savunma konusunda öne çıkan bir isim olarak görülüyor.G League geçmişi de bulunan VanVleet, Raptors 905'in 2017'de kazandığı şampiyonlukta önemli rol oynamıştı. Tecrübeli guard, kısa süre önce Houston ile 2 yıl – 50 milyon dolarlık yeni bir sözleşmeye imza atmıştı.