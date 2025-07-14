Dallas Mavericks, bu yılın 1 numaralı draft seçimi Cooper Flagg'in Las Vegas Yaz Ligi serüvenine sadece iki maçın ardından nokta koydu.



Flagg, San Antonio Spurs karşısında 21'de 10 isabetle 31 sayı attığı maçta parladı. Bu performans, Dallas Morning News'ten Mike Curtis'e göre genç oyuncunun Yaz Ligi'ndeki son maçı oldu.



İlk maçında sadece 10 sayı üreten ve bunu "hayatımın en kötü maçlarından biri" olarak tanımlayan 18 yaşındaki Flagg, Yaz Ligi genelinde 20.5 sayı, 5 ribaunt, 2.5 asist ve 1.5 top çalma ortalamalarıyla oynadı.



