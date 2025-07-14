Isparta'da 'Anamas Trail' koşusu yapıldı

Isparta'nın Aksu İlçesinde düzenlenen "Anamas Trail" koşusu tamamlandı.





Gençlik ve Spor Bakanlığı, Isparta Valiliği, Gençlik Spor İl Müdürlüğü ve Aksu Belediyesi paydaşlığında, Aksu Kaymakamlığı koordinasyonunda gerçekleştirilen koşuya 142 sporcu katıldı. İlçe merkezinden başlayan koşu, Sorkun Yaylası'nda sona erdi.





Tüm yaş guruplarına yönelik 7 kilometrelik ve 25 kilometrelik iki parkurda düzenlenen yarışmada sporcular tarih, doğa ve spor ile iç içe bir yarış yaptı. 7 kilometrelik koşuda final çizgisine ilk ulaşan sporcular kadınlarda Yelizcan Turgut, erkeklerde Bayram Kaynar oldu. 25 kilometrelik yarışı ise kadınlarda Burcu Aktaş ve erkeklerde Gökhan Gündoğan birinci tamamladı.

Aksu Kaymakamı Salih Zafer Aydın, AA muhabirine, yarışlara Türkiye'nin birçok ilinden sporcuların katıldığını söyledi.





Etkinliğin ilçenin tanıtımı açısından önemli olduğunu belirten Aydın, "Parkur esnasında sporcularımız birçok tarihi ve doğal güzelliklerimizi keşfetme imkanı buldu. Aksu Türkiye'nin gizli kalmış, keşfedilmemiş cennetlerindendir. Organizasyonun gerçekleşmesinde emeği geçenlere teşekkür ederim." diye konuştu.





Yarışlarda birincilik kürsüsüne çıkan Gökhan Gündoğan ise bu yarışmaya ilk defa katıldığını ifade etti.





Genel klasman birincisi olduğunu belirten Gündoğan, "Yarışmanın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ederim. İlk olmasına rağmen çok güzel bir organizasyondu. Başlangıç ve bitişte bizi çok güzel karşıladılar. Ara noktalarda doğal çeşmeler var. Hiç su sıkıntısı çekmedik." ifadelerini kullandı.





Yarışmada dereceye giren sporculara ödülleri, Kaymakam Salih Zafer Aydın ve Belediye Başkanı Veli Kahraman tarafından takdim edildi.



