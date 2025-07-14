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Kyle Walker-Peters ertelenebilir!

Beşiktaş'ın anlaşmaya vardığı sağ bek Kyle Walker-Peters için bugün de İstanbul'a gelmeyeceği öne sürüldü.

calendar 14 Temmuz 2025 15:47
Fotoğraf: Imago
Kyle Walker-Peters ertelenebilir!
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Beşiktaş'ın anlaşmaya vardığı Kyle Walker-Peters transferin çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

UÇUŞ PLANI YAPILMADI

A Spor'un haberine göre, Kyle Walker-Peters için şu ana kadar bugün için uçuş planlaması yapılmadı.

28 yaşındaki futbolcunun, İstanbul'a gelişi özel işleri nedeniyle uzayabilir. 

EL SIKILMIŞTI
 
Geçtiğimiz sezon Southampton forması giyen 27 yaşındaki oyuncuyla, imza parası ve yıllık 3.5 milyon Euro ücret karşılığında el sıkışıldı. 
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