Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezonun devre arasında Aston Villa'dan 11.5 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer ettiği Diego Carlos, ayrılmaya yakın.
Brezilyalı stopere Premier Lig'e yeni yükselen Burnley, kiralık olarak talip olmuştu. 32 yaşındaki savunmacı İngiliz ekibine gitmeye sıcak bakıyor. Transferin önümüzdeki haftalarda hareketlilik kazanması bekleniyor.
PERFORMANSI
Geride kalan sezonda sakatlığı sebebiyle deneyimli stoper, 5 maçta 188 dakika süre aldı.
Brezilyalı stopere Premier Lig'e yeni yükselen Burnley, kiralık olarak talip olmuştu. 32 yaşındaki savunmacı İngiliz ekibine gitmeye sıcak bakıyor. Transferin önümüzdeki haftalarda hareketlilik kazanması bekleniyor.
PERFORMANSI
Geride kalan sezonda sakatlığı sebebiyle deneyimli stoper, 5 maçta 188 dakika süre aldı.