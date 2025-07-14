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Diego Carlos, Burnley'ye sıcak bakıyor!

Fenerbahçe'ye geride kalan sezonun devre arasında transfer olan Diego Carlos, Burnley'ye transfer olmaya sıcak bakıyor.

calendar 14 Temmuz 2025 11:29
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Diego Carlos, Burnley'ye sıcak bakıyor!
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Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezonun devre arasında Aston Villa'dan 11.5 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer ettiği Diego Carlos, ayrılmaya yakın.

Brezilyalı stopere Premier Lig'e yeni yükselen Burnley, kiralık olarak talip olmuştu. 32 yaşındaki savunmacı İngiliz ekibine gitmeye sıcak bakıyor. Transferin önümüzdeki haftalarda hareketlilik kazanması bekleniyor.

PERFORMANSI

Geride kalan sezonda sakatlığı sebebiyle deneyimli stoper, 5 maçta 188 dakika süre aldı. 
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