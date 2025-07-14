Beşiktaş'ta Onana'ya ayrılık yolu

Beşiktaş'ta takımda kalacak isimler, ve ayrılması planlanan oyuncular şekillenmeye devam ediyor.
Beşiktaş'ın geçtiğimiz sezon Serie A ekibi Genoa'ya kiraladığı Kamerunlu ön libero Jean Onana'nın bu sezon de kadroda düşünülmediği öğrenildi.
Yönetimin de 25 yaşındaki futbolcunun menajerine takım bulmasını söylediği ve 2 yıl daha kontratı bulunan oyuncu için gelecek tekliflerin değerlendirmeye alınacağı öğrenildi.
GEÇTİĞİMİZ SEZONDAKİ PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezonda toplam 15 maça çıkan Onana, gol ve asist sevinci yaşayamadı.
Beşiktaş'ın geçtiğimiz sezon Serie A ekibi Genoa'ya kiraladığı Kamerunlu ön libero Jean Onana'nın bu sezon de kadroda düşünülmediği öğrenildi.
Yönetimin de 25 yaşındaki futbolcunun menajerine takım bulmasını söylediği ve 2 yıl daha kontratı bulunan oyuncu için gelecek tekliflerin değerlendirmeye alınacağı öğrenildi.
GEÇTİĞİMİZ SEZONDAKİ PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezonda toplam 15 maça çıkan Onana, gol ve asist sevinci yaşayamadı.