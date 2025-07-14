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Beşiktaş'ta Onana'ya ayrılık yolu

Beşiktaş, geçtiğimiz sezonu Genoa'da kiralık geçiren Jean Onana'ya kendisinin kadroda düşünülmediğini belirtti.

calendar 14 Temmuz 2025 12:01
Haber: Takvim, Fotoğraf: AA
Beşiktaş'ta Onana'ya ayrılık yolu
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Beşiktaş'ta takımda kalacak isimler, ve ayrılması planlanan oyuncular şekillenmeye devam ediyor.

Beşiktaş'ın geçtiğimiz sezon Serie A ekibi Genoa'ya kiraladığı Kamerunlu ön libero Jean Onana'nın bu sezon de kadroda düşünülmediği öğrenildi.

Yönetimin de 25 yaşındaki futbolcunun menajerine takım bulmasını söylediği ve 2 yıl daha kontratı bulunan oyuncu için gelecek tekliflerin değerlendirmeye alınacağı öğrenildi.

GEÇTİĞİMİZ SEZONDAKİ PERFORMANSI 

Geçtiğimiz sezonda toplam 15 maça çıkan Onana, gol ve asist sevinci yaşayamadı.

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