Okan Buruk'un favorisi: Enzo Millot

Victor Osimhen transferine odaklanan Galatasaray'da diğer bölgeler için de çalışmalar devam ediyor.
Geride kalan sezonun sona ermesiyle birlikte Dries Mertens'e veda eden sarı-kırmızılılar, Belçikalı yıldızın yerine kadrosuna bir 10 numara transferi gerçekleştirebilir.
GALATASARAY'IN FAVORİSİ
Galatasaray'da bu bölge için ESPN'den Lucas Beltran iddiası gündeme gelmişti. HT Spor'da yer alan habere göre, sarı-kırmızılılarda bu bölge için en çok beğenilen isim, Stuttgart forması giyen Enzo Millot.
35 MİLYON EURO
Güncel piyasa değeri 35 milyon euro olarak gösterilen 22 yaşındaki Millot'un Stuttgart ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.
SEZON PERFORMANSI
Stuttgart'ta geride kalan sezonda 43 maçta süre bulan Fransız futbolcu, 12 gol attı ve 8 asist yaptı.
Geride kalan sezonun sona ermesiyle birlikte Dries Mertens'e veda eden sarı-kırmızılılar, Belçikalı yıldızın yerine kadrosuna bir 10 numara transferi gerçekleştirebilir.
GALATASARAY'IN FAVORİSİ
Galatasaray'da bu bölge için ESPN'den Lucas Beltran iddiası gündeme gelmişti. HT Spor'da yer alan habere göre, sarı-kırmızılılarda bu bölge için en çok beğenilen isim, Stuttgart forması giyen Enzo Millot.
35 MİLYON EURO
Güncel piyasa değeri 35 milyon euro olarak gösterilen 22 yaşındaki Millot'un Stuttgart ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.
SEZON PERFORMANSI
Stuttgart'ta geride kalan sezonda 43 maçta süre bulan Fransız futbolcu, 12 gol attı ve 8 asist yaptı.