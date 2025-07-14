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Beşiktaş'ta Depay gelişmesi

Transferin hızlı isimlerinden Beşiktaş, Corinthias'ta forma giyen Memphis Depay'ı transfer listesine ekledi, görüşmeler sürüyor.

calendar 14 Temmuz 2025 12:28 | Son Güncelleme Tarihi: 14 Temmuz 2025 12:39
Haber: Haber Global, Fotoğraf: Imago
Beşiktaş'ta Depay gelişmesi
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Transfer sezonu başlar başlamaz transferde gaza basan Beşiktaş, hücum hattını güçlendirmek için yıldız isimlerin kapısını çalıyor.

Memphis Depay, siyah beyazlıların listesinin başında bulunan isim oldu. Yıldız futbolcunun kulübüyle olan sözleşmesinin 2026 yılında bitiyor olması, Beşiktaş'ı bu transferi bitirme konusunda heyecanlandırdı.

CORINTHIANS İKNA OLDU, SIRA DEPAY'DA


Siyah-beyazlılar transferde hata yapmak istemiyor.

Hücum organizasyonlarında etkili ve oyun zekasıyla ön plana çıkan bir isimle anlaşmak isteyen Beşiktaş, Memphis Depay'ı transfer listesinin başına koydu. Corinthians'ı ikna eden Beşiktaş, Depay'ın şartlarını daha makul seviyeye çekmeye çalışıyor.

BEŞİKTAŞ ORTA YOLU BULMAK İSTİYOR

Serdal Adalı yönetimi, Depay'ı transfer etmek için şartlarını zorlamaya hazır. Yıldız futbolcuya yüksek bir bonservis bedeli vermeyecek olan siyah-beyazlılar, Depay ile anlaşmayı umuyor. Yıllık ücret ve bonuslar konusunda anlaşılması durumunda Hollandalı futbolcunun Beşiktaş forması giymesi bekleniyor.

ŞU ANA KADARKİ PERFORMANSI

Depay bu sezonun tamamlanan kısmında 29 maça çıktı ve takımına 6 gol 10 asistlik katkıda bulundu.

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