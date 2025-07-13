Sesko'ya Arsenal sonrası yeni talipler!

Arsenal, Gabriel Jesus'un yerini doldurmak üzere uzun süredir Benjamin Sesko ile ilgileniyordu.



Team Talk'ın haberine göre; Hem oyuncu hem de kulübü Leipzig ile son haftalarda görüşmeler yapan Arsenal, Newcastle United'ın Alexander Isak'ı kesinlikle satmaması sonrası gözünü Sloven golcüye çevirmişti.



Ancak Leipzig'in yüksek bonservis beklentisi ve oyuncunun maaş talebi, Arsenal'in bu transferden vazgeçmesine neden oldu.

Benjamin Sesko ile ilgilenen kulüpler arasında Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal de yer alıyor. Al-Hilal yetkilileri, transfer şartlarını öğrenmek için Leipzig ile temasa geçti. Ancak Alman kulübü, 22 yaşındaki oyuncu için 90 milyon euro'nun (yaklaşık 105 milyon dolar) üzerinde bir bonservis talep ediyor.İtalya'dan iki Serie A kulübünün de Benjamin Sesko için bilgi aldığı ifade edildi. Ancak finansal koşullar ve kontrat yapısı, şu aşamada somut adımların atılmasını zorlaştırıyor.Geçtiğimiz sezon Leipzig formasıyla 45 maçta boy gösteren Sesko, 21 gol 6 asistlik performans sergiledi.