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Bologna taraftarı, Immobile'yi coşkuyla karşıladı!

Beşiktaş'tan ayrılan ve Bologna ile sözleşme imzalayan Ciro Immobile, İtalyan taraftarlar tarafından coşkuyla karşılandı.

calendar 13 Temmuz 2025 17:13 | Son Güncelleme Tarihi: 13 Temmuz 2025 17:30
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Bologna taraftarı, Immobile'yi coşkuyla karşıladı!
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Beşiktaş ile olan sözleşmesi fesih ettikten sonra Serie A ekiplerinden Bologna'ya imza atan Ciro Immobile, taraftarlar tarafından coşkuyla karşılandı.

IMMOBILE COŞKUSU

Cumartesi günü diğer yeni transferlerle birlikte antrenman tesislerine gelen Ciro Immobile, İtalyan taraftarlar tarafından adeta bir kral gibi karşılandı. Bologna taraftarları İtalyan yıldıza sorulan en çok soru ise, "Ciro, hazır mısın?" oldu. Immobile ise bu soruları coşkulu bir şekilde, "Evet!" diyerek yanıtladı.

İtalyan golcü, bir taraftardan gelen, "Pişman olmayacaksın." şeklinde gelen sözlerin ardından gülerek yanıt verdi.


Immobile, Bologna ile 1 sezonluk anlaşma sağlamıştı. 35 yaşındaki futbolcunun İtalyan ekibi ile sözleşmesinde opsiyon da yer alıyor.

Beşiktaş forması altında 41 maçta süre bulan deneyimli futbolcu, 19 gol attı ve 4 asist yaptı.

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