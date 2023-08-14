Gedson: 'Normalden düşük tempoda oynadık'

Beşiktaş'a Karagümrük karşısına galibiyeti getiren golü kaydeden Gedson Fernandes, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.
Gedson maçın ardından yaptığı açıklamada, "Önemliydi. Sezonun ilk maçı, ilk galibiyet. Gol attığım için mutluyum. Önümüzdeki maçlara odaklanmak zorundayız. Birçok maç var, böyle devam etmek zorundayız" sözlerini kullandı.
Düşük tempoda oynadıklarını belirten Portejkizli oyuncu, "Normalden daha düşük bir tempoda oynadık. İlk maç olması etkili olabilir. Çok fazla maç oynuyoruz ama Beşiktaş taraftara alıştırdığı o hızlı oyunu oynayacak kapasiteye sahip. Sonra maçlarımız var. O maçlarda bu üst seviye oyunu göstereceğimizi biliyorum" açıklamasını yaptı.
Gedson maçın ardından yaptığı açıklamada, "Önemliydi. Sezonun ilk maçı, ilk galibiyet. Gol attığım için mutluyum. Önümüzdeki maçlara odaklanmak zorundayız. Birçok maç var, böyle devam etmek zorundayız" sözlerini kullandı.
Düşük tempoda oynadıklarını belirten Portejkizli oyuncu, "Normalden daha düşük bir tempoda oynadık. İlk maç olması etkili olabilir. Çok fazla maç oynuyoruz ama Beşiktaş taraftara alıştırdığı o hızlı oyunu oynayacak kapasiteye sahip. Sonra maçlarımız var. O maçlarda bu üst seviye oyunu göstereceğimizi biliyorum" açıklamasını yaptı.