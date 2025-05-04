Gedson Fernandes'ten 9 yıl sonra bir ilk!

Beşiktaş forması giyen Gedson Fernandes, bu sezon; Trabzonspor, Galatasaray ve Fenerbahçe'ye gol attı. Gedson, Beşiktaş'ta bunu başaran ikinci yabancı oyuncu oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Gedson Fernandes'ten 9 yıl sonra bir ilk!
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04 Mayıs 2025 20:08
Beşiktaş, Fenerbahçe ile oynadığı derbide Gedson Fernandes ile 1-0 öne geçti.

36'da penaltı kaçıran Portekizli futbolcu, 44. dakikada ise fileleri havalandırdı.

Gedson Fernandes, bu golüyle birlikte bu sezon; Trabzonspor, Galatasaray ve Fenerbahçe ağlarını havalandırmış oldu.

Beşiktaş'ta daha önce Mario Gomez, 2015-2016 sezonunda aynı başarıya imza atmıştı. Gedson, Beşiktaş'ta aynı başarıyı tekrarlayan ikinci yabancı oyuncu oldu.

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