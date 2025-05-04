Gedson Fernandes'ten 9 yıl sonra bir ilk!

Beşiktaş, Fenerbahçe ile oynadığı derbide Gedson Fernandes ile 1-0 öne geçti.
36'da penaltı kaçıran Portekizli futbolcu, 44. dakikada ise fileleri havalandırdı.
Gedson Fernandes, bu golüyle birlikte bu sezon; Trabzonspor, Galatasaray ve Fenerbahçe ağlarını havalandırmış oldu.
Beşiktaş'ta daha önce Mario Gomez, 2015-2016 sezonunda aynı başarıya imza atmıştı. Gedson, Beşiktaş'ta aynı başarıyı tekrarlayan ikinci yabancı oyuncu oldu.
36'da penaltı kaçıran Portekizli futbolcu, 44. dakikada ise fileleri havalandırdı.
Gedson Fernandes, bu golüyle birlikte bu sezon; Trabzonspor, Galatasaray ve Fenerbahçe ağlarını havalandırmış oldu.
Beşiktaş'ta daha önce Mario Gomez, 2015-2016 sezonunda aynı başarıya imza atmıştı. Gedson, Beşiktaş'ta aynı başarıyı tekrarlayan ikinci yabancı oyuncu oldu.