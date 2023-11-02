Gaziantep ilk yarıdaki gollerle turladı

Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmasında Gaziantep FK evinde ağırladığı Efeler 09 FK'yı 4-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Gaziantep ilk yarıdaki gollerle turladı
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02 Kasım 2023 16:53
Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur karşılaşmasında Gaziantep FK sahasında konuk ettiği Efeler 09 FK'yı 4-0 mağlup etti ve adını 4. tura yazdırdı.

Gaziantep FK'ya galibiyeti getiren golleri 5. dakikada Lazar Markovic, 45+1. dakikada İlker Karakaş, 58. dakikada Denis Draguş ve 77. dakikada Brayan Riascos kaydetti.

Gaziantep FK'nın rakibi 7 Kasım'da yapılacak kura çekiminin ardından belli olacak.

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