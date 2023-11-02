Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur karşılaşmasında Gaziantep FK sahasında konuk ettiği Efeler 09 FK'yı 4-0 mağlup etti ve adını 4. tura yazdırdı.
Gaziantep FK'ya galibiyeti getiren golleri 5. dakikada Lazar Markovic, 45+1. dakikada İlker Karakaş, 58. dakikada Denis Draguş ve 77. dakikada Brayan Riascos kaydetti.
Gaziantep FK'nın rakibi 7 Kasım'da yapılacak kura çekiminin ardından belli olacak.
Gaziantep FK'ya galibiyeti getiren golleri 5. dakikada Lazar Markovic, 45+1. dakikada İlker Karakaş, 58. dakikada Denis Draguş ve 77. dakikada Brayan Riascos kaydetti.
Gaziantep FK'nın rakibi 7 Kasım'da yapılacak kura çekiminin ardından belli olacak.