Gaziantep FK, Ziraat Türkiye Kupası 3. tur karşılaşmasında sahasında 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Sarıyer'i konuk etti.



Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Gaziantep FK, 4-0'lık skorla kazandı.



Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 32. dakikada Abdulkadir Parmak, 78 ve 85. dakikalarda Joao Figueiredo ve 83. dakikada Alexander Merkel attı.



Bu sonucun ardından Gaziantep FK, kupada 4. tura yükseldi. Sarıyer, organizasyona veda etti.



Stat: Kalyon



Hakemler: Cihan Aydın, Ramazan Ufuk Avdaş, Sabri Öğe



Gaziantep FK: Mustafa Burak Bozan, Papy, Veliu (Dk. 57 Sagal), Ertuğrul Ersoy, Hanousek (Dk. 81 Halil İbrahim Pehlivan), Abdulkadir Parmak (Dk. 78 Stankovski), Figueiredo, Mirza Cihan (Dk. 57 Abdulkerim Çakar), Ömürcan Artan, Onurhan Babuşcu (Dk. 57 Maxim), Merkel



Sarıyer: Hacı Ramazan Özkanlı (Dk. 46 Ümitcan Yıldız), Bora Çuha, Sezer Yıldırım, Savaş Yılmaz, Barış Memiş (Dk. 67 Atalay Babacan), Metin Emre Karaal (Dk. 88 Serhat Ahmetoğlu), Erkan Bükülmez (Dk. 46 Taha Dönmez), Eren Aydın, Gökhan Yılmaz, Ramazan Çevik, Abdulkadir Özdemir



Goller: Dk. 33 Abdulkadir Parmak, Dk. 78 ve 85 Figueiredo, Dk. 83 Merkel (Gaziantep FK)



Sarı kartlar: Dk. 31 Veliu, Dk. 44 Onurhan Babuşçu (Gaziantep FK)





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ