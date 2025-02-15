Gaziantep FK, geriden geldiği maçta Sivasspor'u mağlup etti

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Gaziantep FK ile Sivasspor karşı karşıya geldi.



Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan maçta Gaziantep FK, Sivasspor'u 2-1'lik skorla mağlup etti.



Gaziantep FK'nın golleri 33. dakikada Kacper Kozlowski ve 90+1. dakikada Arda Kızıldağ'dan geldi.



Sivasspor'un Rey Manaj'la 26. dakikada penaltıdan bulduğu gol ise puan için yeterli olmadı.



Bu sonuçla birlikte Sivasspor, ligde üst üste 3. yenilgisini alırken Gaziantep FK, 3 maç aradan sonra ilk kez kazandı.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



3. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Sorescu'nun yerden pasıyla topu önünde bulan Maxim'in vuruşunda, kaleci Ali Şaşal Vural gole izin vermedi.

12. dakikada konuk ekip Net Global Sivasspor'un gelişen atağında ceza sahası dışında topla buluşan Emrah Başsan'ın ara pasında Manaj'ın sert vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Dioudis'te kaldı.

26. dakikada konuk ekip öne geçti. Sivasspor'un sağ kanattan gelişen atağında ceza sahası içerisinde topu önünde bulan Simic'e kaleci Dioudis'in müdahalesi sonucu hakem Ozan Ergün, penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Manaj'ın vuruşunda, top kalecinin sağından ağlarla buluştu: 0-1

33. dakikada ev sahibi takım Gaziantep FK, beraberliği yakaladı. Gaziantep FK'nin sağ kanattan gelişen atağında Halil Dervişoğlu'nun ceza sahası içerisine ara pasında topu önünde bulan Kozlowski'nin çizgi üzerinden vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1

42. dakikada Gaziantep FK'nin gelişen atağında ceza sahası dışında topla ilerleyen Maxim'in ara pasında topu önünde bulan Okereke'nin sert vuruşunda, meşin yuvarlağı kaleci Ali Şaşal Vural kornere çeldi.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)



55. dakikada sol kanattan köşe vuruşunu kullanan Maxim'in ceza sahası içerisine ortasına iyi yükselen Kozlowski'nin kafa vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

63. dakikada konuk ekip Sivasspor gole çok yaklaştı. Orta sahada Ndiaye'nin pas hatasında topla buluşan Charisis'in rakiplerini çalımlayarak ceza sahası içerisinde vuruşunda, direkten dönen meşin yuvarlak kaleci Dioudis'te kaldı.

70. dakikada Maxim'in sağ kanattan kullandığı kornerde Bruno Viana'nın kafa vuruşunda, top kaleci Ali Şaşal Vural'da kaldı.

90. dakikada Gaziantep FK, öne geçti. Sağ kanatta topla buluşan Sorescu'nun ceza sahası içerisine ortasında arka direkte topla buluşan Arda Kızıldağ'ın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-1



Stat: Gaziantep

Hakemler: Ozan Ergün, Hüsnü Emre Çelimli, Hüseyin Aylak

Gaziantep FK: Dioudis, Arda Kızıldağ, Bruno Viana, Anel Husic, Ndiaye (Dk. 67 Ogün Özçiçek), Sorescu, Kozlowski (Dk. 90+1 Semih Güler), Lungoyi (Dk. 67 Kenan Kodro), Maxim (Dk.79 Boateng), Okereke, Halil Dervişoğlu (Dk. 67 Daubin)

Net Global Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Uğur Çiftçi, Poungouras (Dk. 27 Emirhan Başyiğit), Sonko, Alaaddin Okumuş, Charisis, Moutoussamy, Emrah Başsan (Dk. 65 Koita), Efkan Bekiroğlu (Dk. 83 Bieganski ), Simic (Dk. 83 Bekir Turaç Böke), Manaj

Goller: Dk. 26 Manaj (Penaltıdan) (Net Global Sivasspor), Dk. 33 Kozlowski, Dk. 90 Arda Kızıldağ (Gaziantep FK)

Sarı kartlar: Dk. 29 Charisis, Dk. 38 Uğur Çiftçi, Dk. 44 Emrah Başsan, Dk. 54 Sonko, Dk. 76 Manaj (Net Global Sivasspor), Dk. 38 Ndiaye, Dk. 90+5 Sorescu, Dk. 90+6 Semih Güler, Dk. 90+7 Lungoyi (Gaziantep FK)











