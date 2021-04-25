Gaziantep FK'da yasa dışı bahis iddiası!

Süper Lig takımlarından Gaziantep FK'ın kalecisi Günay Güvenç ve futbolcuları Bilal Başacıkoğlu ve Enver Cenk Şahin'in illegal bahis sitesinden Gaziantep FK - Kasımpaşa maçına Kasımpaşa 2 gol atar şeklinde bahis oynadığı iddia edildi.Çıkan iddiaların ardından Gaziantep FK'da BB Erzurumspor maçı kamp kadrosuna kaleci Günay Güvenç, Bilal Başacıkoğlu ve Enver Cenk Şahin alınmadı.""Gaziantep FK -Kasımpaşa maçı için Gaziantep FK oyuncularından 3 tanesi Kasımpaşa 2 gol atar oynamışlar.İki tane de küçük maç daha var. Araştırıyorum." iddiasında bulundu.Hayatım boyunca bahis gibi şeylerden uzak durdum. Arkadaş çevremi bile ona göre seçiyorum. Çevremde en iyi arkadaşım bile böyle iddia tarzı şeyleri söylemez çünkü benim karşı çıkacağımı bilir. Benim Emrullah adındaki arkadaşım evde bahis sitesine giriyor yani bu bildiğimiz o sitelerden değil.. Bende eğlen nolacak diyorum. Kendisi de zaten bana dedi zaten kazanacağımız bir şey yok. Öyle zaman geçeyim falan dedi.Sonra siteden canlı destekten yazıyor Emrullah paramBende istersen olurum diyorum. Sonra benim şahsi hesabımdan para gönderiyorum.O gece Denizbank'ta bir sorun oluşuyor ve benim param arkadaşın hesabına düşmüyor askıya alınıyor. Sonra ben kendi şahsi hesabımdan bahis sitesine para yatırıyorum. Ondan sonra bunlar benim ismi görünce dolandırma. Bende Emrullah'a çık bu işe girme paranı iade iste dedim. Siteden sonra bir limit var o limiti doldurmanız lazım diyorlar.Uğur Dağ isimli hesabına para yatırıyorum. Sonra onunda hesabına düşmüyor para. Sonra size geri ödememiz için 80 bin liraya tamamlamanız lazım diyorlar. Bende bu sırada Emrullah'a bunlar bizi dolandırıyor iş başka yerlere gidecek diyorum. Ve sonrasında en azından paramızı kurtaralım diyorum.Sonra benim paraya ilk 10 bin askıya alınınca 80 bin tl'ye tamamlamak istediler bana iade etmek için. Sonra Cenk'i aradım bu hesaba para gönderirmisin dedim o da hiç sormadan o hesaba parayı yolluyor. O da Uğur Dağ'a yolluyor. Cenk ile Bilal'in işteki durumu bu. Benim suçum arkadaşa yardımcı olayım derken beni dolandırdılar. Sonra bu parayı yatırıyoruz toplam 80 bin tl. Ben ilk günden başkanımızla paylaştım. Bütün süreci beraber takip ettik. Bilal sen bunu yatır bana iade edecekler bende sana yarın veririm diyorum. Bilal'de 3 kere yatırıyor. Faiz var, vergi var, yeni güne girdiğimiz için bankanın limitleri değişti derken 190 bine tamamlıyoruz bunu.Çünkü onlar bana diyorki yeni gün limiti 190 bin. Bilal'de yatırdı 53 bin ve 28'er bin iki kez. Sonra bana iade edin dediğimde Denizbank Bilal'in hesabını veriyorum birşey gelmiyor. Sonra bana diyor Nesine.com'a gireceksin ve oradan 3 tl'lik bir kupon yapacaksın ve sonra para o siteye düşecek ve sen al ver yapacaksın.Fenerbahçe maçından sonra ailemin yanına Kocaeli'ne gittim. Sahur yaparken Günay abi acil para istedi. Günay abi beni aradı Vakıfbank hesabın var mı dedi var abi dedim.Önce 20 bin, sonra 40 bin gönderdim. O ara dolandırıldığını ne o, ne biz biliyoruz. Bahis şikesi diye bir şey yokNamusum ve şerefim üzerine yemin edebilirim. Böyle bir şey yok. Kadro dışı kalmamızın sebebi, maçta bu iddialar nedeniyle sıkıntı yaşamamak adına kulüp bizi korumak istedi. Yarın savcılığa da gideceğim.O akşam PlayStation oynuyordum, sahuru bekliyordum. Günay abi beni aradı, acil olduğunu, para yatırmamı istedi. Hangi bankan var dedi, Ziraat Bankam var dedim. Günay abiyi tanıdığım için, abimiz, kaptanımız zaten, ben de 110 bin TL yatırdım.