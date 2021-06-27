Gaziantep FK'da Erol Bulut, tüm takımı eksiksiz istiyor

Gaziantep FK'da yarın yeni sezonun ilk antrenmanı için 28 Haziran Pazartesi günü sahaya iniliyor. Kırmızı siyahlılarda teknik direktör Erol Bulut tüm oyuncuların sahada olmasını isterken bu konuda oldukça hassas olduğunu da oyuncularına ilettiği öğrenildi...



KİRALIKLAR DA GELECEK



Gaziantep FK'nın yarın yapılacak olan ilk antrenmana farklı takımlarda sezonu kiralık olarak tamamlayan Yusuf Türk ile Mücahit Albayrak'ta katılacak. Kampta son durumlarına bakılacak olan Yusuf ile Mücahit'in ikinci etapta devam edip etmeyeceklerine Erol Bulut'un karar vereceği bildirildi.



GÖRÜŞMELER YAPILACAK...



Takımda önümüzdeki sezon düşünülmeyen ve olumsuz rapor verilen Aziz Tetteh ile de ayrılık görüşmelerine yarından itibaren yeniden devam edileceği ayrıca gelen bilgiler arasında yer aldı.



Haber: Ali Budak



