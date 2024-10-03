Garnier: 'Mutlu sonuca ulaştığımız için memnunuz'

Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Valerie Garnier, FIBA Kadınlar Süper Kupa'daki Beşiktaş karşılaşmasının ardından çok özel bir maçı geride bıraktıklarını söyledi.



Garnier, "Maç, ikinci güne ertelenince adaptasyonumuz daha zor oldu. İki takım da ilk yarıda bazı sorunlar yaşadı. İkinci yarıda maç açıldı. Günün sonunda kazandığımız için mutluyuz. Bir aydır bu maç için çalışıyorduk. Mutlu sonuca ulaştığımız için memnunuz." ifadelerini kullandı.



Garnier, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin kalitesinin yüksek seviyede olduğunu belirterek, "Türk kadın basketbolu için daha iyi bir ortam sunabilirdik. Burada daha güzel bir maç oynanabilirdi. Günün sonunda bu iki Türk takımının yer aldığı Süper Kupa karşılaşması, ligin kalitesini de gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.



"FENERBAHÇE TÜM KUPALARA TALİP"



Takım kaptanı Alperi Onar, takım olarak daha yeni bir araya geldiklerini belirterek, "Yeni oyuncularla bir gün beraber idman yapabildik. Yeni üç oyuncu aramıza katıldı. Maçın başı bizim için zor oldu. Sezona kupayla başlamak hedeflerimizden bir tanesiydi. Yarıştığımız tüm kulvardaki kupaları kazanmak istiyoruz. Şu an vaktimiz var. Taraftarımız yanımızda olamadı. Bugünü biraz buruk yaşıyoruz. Yine de kazanarak başladığımız için mutluyuz." şeklinde konuştu.



Kadronun her sene değiştiğine değinen Alperi, "Geçmişi arkamızda bırakmaya çalışıyoruz. Yaşadığımız tecrübeleri yanımıza alıyoruz ama yaşadığımız mutlulukları kenara bırakıyoruz. Fenerbahçe, yarıştığı tüm kupalara talip olan bir kulüp. Burada olmamızın amacını biliyoruz." ifadelerini kullandı.



