Galatasaray'ın gözdesi için flaş iddia: "Brugge'a gidiyor!"

Galatasaray'ın anlaşmaya vardığı iddia edilen Ismaila Coulibaly'nin Belçika'ya gideceği belirtildi.

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Galatasaray'ın gözdesi için flaş iddia: 'Brugge'a gidiyor!'
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27 Ağustos 2020 09:08
Transfer döneminde şu ana kadar birçok isimle görüşen Galatasaray'da Ismaila Coulibaly hüsranı yaşanabilir.

Sarı-Kırmızılılar'ın anlaşma sağladığı Malili oyuncunun Brugge'e transfer olacağı iddia ediliyor.

Belçika basını, Brugge'ün Coulibaly'nin kulübü Sarpsborg ile her konuda anlaştığı ve imza aşamasına gelindiğini yazdı.

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