Transfer döneminde şu ana kadar birçok isimle görüşen Galatasaray'da Ismaila Coulibaly hüsranı yaşanabilir.



Sarı-Kırmızılılar'ın anlaşma sağladığı Malili oyuncunun Brugge'e transfer olacağı iddia ediliyor.



Belçika basını, Brugge'ün Coulibaly'nin kulübü Sarpsborg ile her konuda anlaştığı ve imza aşamasına gelindiğini yazdı.



