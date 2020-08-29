Galatasaray'dan Halil Akbunar sürprizi

Galatasaray'ın yeni sezon transfer çalışmaları içerisinde Göztepeli Halil Akbunar'ı kadrosuna katmak için görüşmeler gerçekleşirdiği belirtildi.
Halil Akbunar'ın transferi için ilk görüşmeleri Fatih Terim ile Mehmet Sepil'in gerçekleştirdiği TRTSpor tarafından iddia edildi. Galatasaray'ın Halil Akbunar isteği karşılığında Göztepe'nin de Martin Linnes'i istediği belirtildi.
Halil Akbunar geçen sezon 31 maçta 5 gol 1 asist kaydetmişti.
Halil Akbunar'ın transferi için ilk görüşmeleri Fatih Terim ile Mehmet Sepil'in gerçekleştirdiği TRTSpor tarafından iddia edildi. Galatasaray'ın Halil Akbunar isteği karşılığında Göztepe'nin de Martin Linnes'i istediği belirtildi.
Halil Akbunar geçen sezon 31 maçta 5 gol 1 asist kaydetmişti.