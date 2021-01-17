Beşiktaş - Galatasaray maçının 2. yarısında kırmızı kart çıktı. Karşılaşmanın . dakikasında Galatasaray'ın golcüsü Mbaye Diagne kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
Karşılaşmanın 57. dakikasında sarı kırmızılı ekibin sol kanattan kullandığı taç atışı sonrası seken topta Montero kafayı vurmak isterken Mbaye Diagne topa dokunduktan sonra tabanıyla rakibin kafasına müdahalede bulundu, Cüneyt Çakır doğrudan kırmızı kartını çıkardı.
Kararın ardından Fatih Terim ve yedek kulübesi uzun süre itirazlarda bulundu ancak karar değişmedi.
Senegalli oyuncu, Süper Lig kariyerinde ilk kırmızı kartını görürken; Galatasaray, bu sezon 5. kez kırmızı kartla cezalandırıldı.
Karşılaşmanın 57. dakikasında sarı kırmızılı ekibin sol kanattan kullandığı taç atışı sonrası seken topta Montero kafayı vurmak isterken Mbaye Diagne topa dokunduktan sonra tabanıyla rakibin kafasına müdahalede bulundu, Cüneyt Çakır doğrudan kırmızı kartını çıkardı.
Kararın ardından Fatih Terim ve yedek kulübesi uzun süre itirazlarda bulundu ancak karar değişmedi.
Senegalli oyuncu, Süper Lig kariyerinde ilk kırmızı kartını görürken; Galatasaray, bu sezon 5. kez kırmızı kartla cezalandırıldı.