Galatasaray'da Falcao bereketi! 3 talip birden...

Son haftalarda performansı artan ve eski günlerini hatırlatan Galatasaray'ın yıldızı Radamel Falcao'ya üç kulüp birden talip oldu. Sarı-kırmızılıların ise adeta kıymete binen Kolombiyalı golcünün geleceği hakkında flaş bir karar aldığı ortaya çıktı.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da Falcao bereketi! 3 talip birden...
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29 Mart 2021 09:38
Sakatlık sonrası çok iyi bir geri dönüş yapan Radamel Falcao kıymete bindi.

Devre arasında gönderilmesi gündeme gelen ancak o dönem teklif gelmediği için takımda kalan Kolombiyalı yıldıza üst üste attığı gollerin ardından 3 kulübün resmen talip olduğu ortaya çıktı.

EN ÇOK İSTEYEN RIVER PLATE

Takvim'in haberine göre; 35 yaşındaki Falcao'yu en çok isteyen takım River Plate...

Arjantin kulübünün yıldız futbolcuyu yeni sezon öncesi mutlaka transfer etmek istediği belirtiliyor.

ABD'den iki kulübün de Falcao'nun menajeriyle temasa geçtiği öğrenildi. Tecrübeli yıldız kararını sezon sonu vereceği ifade ediliyor.

FATİH TERİM 'KALSIN' DİYOR

Daha önce Falcao'yu gözden çıkaran Galatasaray'ın da fikri değişmiş durumda. Fatih Terim yeni sezonda da yıldız futbolcuyu takımda görmek istiyor. 



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